Песков: рост товарооборота России с каспийской "пятеркой" выгоден всем

3 июл. 16:14

Комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это – взаимовыгодный процесс.

"Если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом направлении. И, конечно, страны Средней Азии, Беларусь, другие наши партнеры и союзники во многом подставляют нам плечо", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", передает РИА Новости.

"Все это происходит исключительно на взаимовыгодной основе", - подчеркнул Песков.

Напомним, 29 июня в Ашхабаде прошел шестой Каспийский саммит, в работе оторого принял участие президент России Владимир Путин.