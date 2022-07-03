Грузинская оппозиция обнародует свой план по выполнению условий Евросоюза

3 июл. 15:57

В понедельник, 4 июля, парламентская оппозиция Грузии представит свой план по выполнению 12 условий, выполнение которых позволит стране получить статус кандидата в Евросоюз. Об этом заявил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Этот план станет ответом на ранее озвученный план властей Грузии, который, как отмечают оппозиционеры, является попыткой ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями.

"В фальшивом деле никто из нас участвовать не собирается. Дождитесь нашего плана. После митинга вы услышите параллельный план, который будет нацелен на дело и реальный результат", - цитирует Вашадзе "Новости-Грузии".

Он подчеркнул, что готов провести встречу с руководством "Грузинской мечты", но при условии, что на ней будет присутствовать миллиардер Бидзина Иванишвили, который, по заявлению оппозиции, продолжает теневое управление страной.

Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.