Узбекистан поможет Азербайджану с реконструкцией освобожденных территорий

3 июл. 15:46

Узбекистан собирается оказать содействие в реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. Об этом заявил заместитель директора института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов, выступая на конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств в Шуше.

Он подчеркнул, что Узбекистан готов принять участие в строительстве современной школы в Физули. "Узбекистан полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы планируем быть одной из первых стран тюркского мира, которая построит современную школу в Физули", - приводит слова Нематова Тренд.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Ташкент нацелен на укрепление сотрудничества с Баку в промышленной сфере. "Мы сейчас углубляем промышленную кооперацию. На данный момент планируется реализовать совместные проекты по сборке как легковых, так и грузовых автомобилей", - поведал заместитель директора института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана