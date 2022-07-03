Институт Северной Осетии будет сотрудничать с иранским университетом Аль-Захра

3 июл. 15:36

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ) подписал меморандум о сотрудничестве с университетом Аль-Захра в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СОИГСИ.

Документ предусматривает академическое, научно-исследовательское и технологическое сотрудничество между сторонами, а также расширение научных и культурных связей между Ираном и России.

В рамках сотрудничества вузы будут обмениваться научно-исследовательской периодикой, научными данными, книгами. Кроме того, планируется издательство совместных книг и периодических изданий, проведение специализированных конференций, семинаров, мастер-классов и учебных курсов.