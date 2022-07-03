Организация тюркских государств создаст собственный инвестиционный фонд

3 июл. 15:16

Организация тюркских государств (ОТГ) планирует открыть инвестиционный фонд. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Гисмет Гезалов на конференции официальных мозговых центров стран-членов организации, которая проводится в Шуше.

"Мы подготовили документ о концепции взаимодействия тюркских государств до 2040 года, для развития и интеграции стран-членов Организации тюркских государств", - цитирует его Тренд.

В свою очередь, директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев выступил с предложением расширить странам тюркского мира взаимные направления пассажирских авиаперевозок. "Нам нужно расширить авиасообщение и установить более выгодные тарифы для развития туризма в тюркском мире", - сказал он.

Он также отметил, что необходимо формировать программы обмена кадрами, в частности, в сфере СМИ для интеграции тюркских стран.

Новую встречу представителей мозговых центров тюркских государств планируется провести осенью 2022 года, сообщил на конференции председатель правления центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Ранее сегодня представители мозговых центров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прибыли в Шушу. Главной темой конференции, в которой принимают участие делегации из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии, должны были стать вопросы участия Организации тюркских государств в работе по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также будущего Межрегиональной платформы Центральной Азии и Южного Кавказа, предложенной Киргизией. Также участники мероприятия поговорят о новых геополитических реалиях в регионе и влиянии этого на организацию, о возможностях повышения роли общего коридора, объединяющего входящие в ОТГ страны, об увеличении торгового оборота.

Помимо этого, для гостей организуют прогулку по Шуше.