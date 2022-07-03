Станица в Ставропольском крае впервые приняла молодежный фестиваль красок

3 июл. 14:58

В станице Ессентукской Ставропольского края впервые провели молодежный фестиваль красок.

В мероприятии приняли участие более 300 человек. Они смогли не только как следует повеселиться, но и узнали много интересной информации о здоровом образе жизни.

В частности, в рамках фестиваля выступили представители спортивной школы Предгорного округа. Они рассказали молодежи о вреде наркотиков и службах, призванных помочь в борьбе с пагубной зависимостью.

Для проведения мероприятия администрация Предгорного округа закупила 100 кг красок холи. Организаторы отметили, что краска холи - натуральная и безопасная. Она не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде, а также легко отмывается и отстирывается, передает "Победа26".