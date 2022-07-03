В Кремле оценили перспективу возобновления переговоров с Украиной

3 июл. 14:49

В Кремле убеждены, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров", - цитирует его ТАСС.

При этом Песков отметил, что перед возобновлением переговоров Киеву должен будет понять еще раз все условия Москвы. "Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - резюмировал пресс-секретарь главы государства.