Иран выступил против проведения Турцией военной операции в Сирии

3 июл. 14:42

Иран выступает против проведения военной операции на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

По его словам, Тегеран стремится урегулировать кризис дипломатическим путем.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что его визит в Дамаск нацелен на преодоление разногласий между Сирией и Турцией путем налаживания диалога. При этом Абдоллахиян подчеркнул, что Иран поддерживает сегодня тесные связи как с Сиреий, так и с Турцией, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.