3 июл. 14:17

В воскресенье, 3 июля, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отмечает день рождения.

Лейла Алиева известна как организатор многих важных начинаний и проектов, ее деятельность охватывает самые разные сферы.

Она является инициатором такой важной кампании, как "Справедливость для Ходжалы", благодаря которой мир еще больше узнал об ужасах Ходжалинской трагедии, руководителем Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), а также учредителем и главным редактором журнала "Баку". Кроме того, Лейла Алиева - посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Начальное и среднее образование Лейла Алиева получила в бакинской школе №160, продолжила образование в Швейцарии и Великобритании. В 2000 году поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB). С 2006 по 2008 год училась в магистратуре МГИМО. До 2010 года являлась председателем азербайджанского клуба в этом вузе.

С 10 мая 2007 года Лейла Алиева возглавляет представительство Фонда Гейдара Алиева в Москве. 19 декабря 2007 года она представила московской публике и азербайджанской диаспоре глянцевый журнал "Баку".

В июле 2011 года Лейла Алиева была награждена медалью "Терегги" за заслуги в консолидации проживающих за рубежом азербайджанцев и за вклад в пропаганду реалий Азербайджана в мире. В ноябре того же года в Нью-Йорке ей была вручена почетная награда Key to Life ("Ключ к жизни") за активное участие в гуманитарных проектах, связанных с детьми, а также она получила сертификат и специальное удостоверение ООН.

В мае 2015 года Лейла Алиева была удостоена звания Посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за вклад в борьбу против голода и достижение таких целей, как обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского, лесного и рыбного хозяйств, создание здоровых продовольственных систем. 20 октября 2015 года Лейла Алиева была награждена медалью Пушкина РФ, а 28 сентября 2016 года решением научного совета Московского государственного института международных отношений была удостоена медали "За заслуги".

Общественная деятельность Лейлы Алиевой хорошо известна не только в Азербайджане, но и за его пределами. Она помогает пожилым людям, детям и подросткам, лишенным родительской опеки, семьям беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, она принимает непосредственное участие во множестве проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры.