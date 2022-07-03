В России диагностировали COVID-19 у 3080 человек

3 июл. 13:44

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 3080. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 2595 человек, умерли – 47. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 439 759. Справились с болезнью 17 867 688 жителей страны, скончались – 381 263.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 371, Санкт-Петербурге – 248, Московской области – 240, Воронежской области – 97, Свердловской области – 91, Волгоградской области – 89, Челябинской области - 88, Нижегородской области – 84, Ростовской области – 77, Иркутской области – 65.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 29 жителей региона. В Чечне выявили 19 случаев заражения, в Дагестане – 5, в Ингушетии – 5, в Кабардино-Балкарии – 5, в Северной Осетии – 5, в Карачаево-Черкесии – 3.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 548 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.