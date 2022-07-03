Абитуриентам разрешили не приходить на экзамен с коронавирусом в Грузии

3 июл. 13:17

Правительство Грузии внесло поправки в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина" - из них следует, что абитуриенты могут не приходить на экзамен, если заболеют коронавирусом.

Как сообщает "Sputnik Грузия", из документа следует, что молодые люди, зарегистрированные для сдачи вступительных экзаменов в вуз, в магистратуру или на получение гранта, не должны приходить на испытания в течение семи дней после подтверждения COVID-19.

Напомним, единые национальные экзамены в Грузии стартуют 4 июля и продлятся до 22 июля.