В Ставрополе люди с инвалидностью смогут посещать курсы по освоению ай-трекеров

3 июл. 12:59

В Ставрополе для людей с инвалидностью впервые запустят курсы по освоению ай-трекеров - приборов для определения направления взгляда. Об этом сообщила председатель правления городской организации инвалидов "Вольница" Анна Ковалева.

По ее словам, курсы будут организованы при поддержке Фонда президентских грантов.

"Проект направлен на преодоление трудностей в общении у людей с инвалидностью - поражением опорно-двигательного аппарата, расстройством аутического спектра и так далее", - цитирует Ковалеву ТАСС.

Она подчеркнула, что такие люди не могут говорить, а ай-трекеры и коммуникаторы позволят решить эту проблему.

По словам председателя правления городской организации инвалидов "Вольница", поддержка Фонда президентских грантов превысит 2 млн рублей. "Из-за введения санкций стоимость оборудования подорожала, но удалось договориться с поставщиками, бронь уже есть. Техника должна поступить уже в июле, начнем ее наладку и тестирование потенциальных учеников", - поведала Ковалева.

Первый набор может составить около 30 человек.