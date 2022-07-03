Жителей Северной Осетии предупредили о высокой пожароопасности

3 июл. 12:44

В степных районах Северной Осетии в ближайшее время ожидается высокая пожароопасность (4 класса). Об этом сообщили в Северо-Осетинском центре по гидрометеорологии и мониторингу.

Предупреждение действует до конца суток 3 июля и 4 июля.

В Главном управлении МЧС России по Северной Осетии призывают граждан к осторожности и просят быть внимательными. "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112" "101" и "01" - со стационарного", - добавили в ведомстве.