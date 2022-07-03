В метро Москвы стали раздавать воду

3 июл. 12:23

В московском метро и МЦК стали раздавать воду. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"В Москву снова пришла жара. Мы продолжаем раздавать воду пассажирам на 18 станциях метро и МЦК: Багратионовская; Белорусская (Замоскворецкая линия); Выхино; Красносельская; Кропоткинская; Кутузовская; Новокузнецкая и других", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что специалисты следят за температурой в метро, на автовокзалах и автостанциях Москвы.

Помимо этого, в заявлении говорится о том, что список станций может быть увеличен в случае необходимости.