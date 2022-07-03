Ставропольский и крымский театры "обменяются" гастролями

3 июл. 11:59

Ставропольский академический театр драмы имени Лермонтова в августе впервые отправится на гастроли в Ялту, об этом сообщают СМИ.

Как передает "АиФ-СК", на сцене Ялтинского театра им. Антона Чехова с 24 по 28 августа гости представят пять спектаклей: "Соколы и вороны", "Боинг-Боинг", "Одураченный муж", "Брак по-итальянски" и "Женитьба Бальзаминова".

В Ставрополь же в сентябре приедет на гастроли Государственный академический музыкальный театр Крыма. С 21 по 25 сентября он покажет такие спектакли, как "Голубая камея", "Человек-амфибия", "Капитанская дочка", "Царевна-лягушка", "Собор Парижской Богоматери" и "Три мушкетера".