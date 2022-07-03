На Северном Кавказе началась тестовая экспедиция по маршруту "Кавказ Gran Turismo"

3 июл. 11:52

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) стартовала недельная экспедиция по по межрегиональному туристическому маршруту, охватывающему все семь регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

По его словам, цель пробной экспедиции - протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, культурой, уникальной природой, национальной кухней, но главное - с гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями.

Экспедиция началась в Ставропольском крае, а затем продолжится по территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни и завершится на побережье Каспийского моря в Дагестане. Участники экспедиции увидят самые известные достопримечательности и красивейшие пейзажи Северного Кавказа.

"ОСИГ подписал соглашение со всеми регионами СКФО и Адыгеей, и сейчас туроператоры всех кавказский регионов уже реализуют межрегиональные маршруты Gran Turismo", - цитирует Константиниди ТАСС.

Он подчеркнул, что это может быть как сокращенный вариант с посещением двух-трех регионов, так и максимально насыщенный тур по всем республикам Северного Кавказа.

Напомним, Проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе "Кавказ Gran Turismo" реализуется в рамках соглашения, подписанного министрами туризма восьми регионов России 8 апреля 2022 года.