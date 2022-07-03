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Эрдоган отменил выступление перед своими сторонниками на западе Турции

Эрдоган отменил выступление перед своими сторонниками на западе Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил митинг на западе Турции. Об этом сообщил сегодня депутат правящей Партии справедливости и развития от Бурсы Рефик Озен.

Глава государства должен был выступить перед своими сторонниками в городе Бурса, но простудился. "С учетом сегодняшних новостей, визит нашего уважаемого президента был перенесен на более поздний срок из-за простуды", - цитирует депутата ТАСС со ссылкой на Haberler.

При этом он выразил надежду на то, что турецкий лидер поправится как можно скорее.

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