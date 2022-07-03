Эрдоган отменил выступление перед своими сторонниками на западе Турции

3 июл. 11:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил митинг на западе Турции. Об этом сообщил сегодня депутат правящей Партии справедливости и развития от Бурсы Рефик Озен.

Глава государства должен был выступить перед своими сторонниками в городе Бурса, но простудился. "С учетом сегодняшних новостей, визит нашего уважаемого президента был перенесен на более поздний срок из-за простуды", - цитирует депутата ТАСС со ссылкой на Haberler.

При этом он выразил надежду на то, что турецкий лидер поправится как можно скорее.