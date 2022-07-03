Москвичам пообещали жаркий и сухой июль

3 июл. 11:18

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице в текущем месяце будет на один-полтора градуса выше климатической нормы.

"Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы", - сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик подчеркнула, что в июле также будет существенно меньше осадков. По ее словам, при климатической норме в 86-90 мм в этом месяце их будет не более 60 мм.

Макарова также поведала, что со вторника в Москве ожидаются небольшие кратковременные дожди, однако они будут локального характера.