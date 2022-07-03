Представители стран Организации тюркских государств посетили Шушу

3 июл. 10:57

В воскресенье, 3 июля, представители мозговых центров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прибыли в Шушу.

В рамках поездки делегации из Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии примут участие в конференции, организованной Центром анализа международных отношений. Кроме того, в мероприятии будут участвовать официальные лица структуры, а также представители Азербайджана и делегация из Венгрии, которая является наблюдателем ОТГ.

Главной темой конференции станут вопросы участия Организации тюркских государств в работе по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также будущего Межрегиональной платформы Центральной Азии и Южного Кавказа, предложенной Киргизией. Также участники мероприятия поговорят о новых геополитических реалиях в регионе и влиянии этого на организацию, о возможностях повышения роли общего коридора, объединяющего входящие в ОТГ страны, об увеличении торгового оборота.

Помимо этого, для гостей организуют прогулку по Шуше.