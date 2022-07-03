Асад осудил готовность Турции провести новую военную операцию в Сирии

3 июл. 10:23

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал готовность Турции провести новую военную операцию на сирийской территории.

Он подчеркнул, что действия Турции грубо нарушают международное право, Устав ООН и принципы добрососедства.

"Турецкие власти вводят в заблуждение мировое сообщество и пытаются под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с реальностью, оправдать готовящееся вторжение на сирийскую территорию", - цитирует Асада ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Напомним, 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии. Ее цель - расширение 30-километровой зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции "Источник мира".