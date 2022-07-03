В Дагестане упала в ущелье группа туристов

3 июл. 10:00

В Докузпаринском районе Дагестана упал в ущелье автомобиль с шестью туристами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

Случай произошел неподалеку от села Куруш. Пять человек смогли самостоятельно выбраться из машины, а еще одного мужчину, получившего серьезные травмы, достали из автомобиля спасатели.

В ведомстве отметили, что первую помощь самому тяжелому пациенту оказали медики Докузпаринской центральной районной больницы (ЦРБ), а затем его доставили в Ахтынскую районную больницу.

У других пятерых пострадавших диагностированы ушибы и переломы. Трое из них в настоящее время находятся в Дербентской центральной городской больнице, а еще двое - в Докузпаринской ЦРБ.