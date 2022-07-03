Мороженое оказалось полностью безопасным в Грузии

3 июл. 3:33

Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии не обнаружили никаких нарушений в образцах мороженого, взятых на проверку, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Специалисты изучили как местное, так и импортное мороженое. С учетом летнего сезона госконтроль активно ведется и на предприятиях, и на рынке.

"Мы взяли сто образцов мороженого, нарушений ни в одном случае не обнаружено - так же, как и в прошлом году", - приводит слова замглавы агентства Васила Басиладзе Sputnik Грузия.

Чиновник пояснил, что это говорит об успешной совместной работе частного сектора и Нацагентства продовольствия.