Троллейбусный парк обновится в Ставрополе

3 июл. 5:23

В Ставрополе до 2025 года обновят троллейбусный парк, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, парк пополнят бесконтактные троллейбусы.

"Петербургский международный экономический форум прошел, инициатива президента по инвестиционным бюджетным кредитам полностью оправдала себя. Мы защитили программу на замену на бесконтактные троллейбусы в городе Ставрополе, 45 машин, потратим на это чуть больше 1,5 млрд рублей. Программа рассчитана на 2023−2024 год, сейчас пытаемся ее сдвинуть на 2022 год и начать уже в этом году покупать", - сказал глава края.

Далее Владимиров отметил, что в начале этого года в краевой столице уже прошли испытания троллейбуса с возможностью бесконтактного движения.