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Велосипедистки-стиляги прокатились по Кисловодску

администрация Кисловодска

Парад велосипедисток-стиляг провели в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В конкурсе участвовали более 20 велоледи, самой младшей было семь, самой взрослой - 37.

Победительницу выбирали по таким критериям, как костюм, владение ПДД, виртуозность вождения и технические навыки.

Самой стильной и профессиональной велосипедисткой стала юная Полина Ларина: ее наградили медалью, грамотой и сертификатом в салон красоты.

После конкурса велосипедистки в ретро-нарядах прокатились вокруг цветников Курортного бульвара, а затем, по просьбам многочисленных зрителей, парад стиляг повторили "на бис".

ФОТО администрация Кисловодска
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