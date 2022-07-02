Азербайджанский лоукостер вернул еще один маршрут в Россию

2 июл. 21:55

Полеты из Баку в аэропорт "Жуковский" возобновила авиакомпания Buta Airways. Рейсы в Подмосковье будут выполняться в обоих направлениях по пятницам и воскресеньям.

Buta Airways в настоящее время летает в следующие города России: Астрахань (четверг и воскресенье), Минеральные Воды (вторник и воскресенье), Казань (среда и суббота), Уфа (четверг и воскресенье).

Пассажирам, намеревающимся вылететь в Россию, рекомендуется заранее ознакомиться с правилами и ограничения, действующими при въезде в страну.