Крупное ДТП произошло на трассе Ереван-Гюмри

2 июл. 21:44

Четыре человека получили травмы в автоаварии на трассе Ереван-Гюмри, сообщает МЧС Армении.

Автокатастрофа случилась сегодня днем у села Мастара Арагацотнской области, на 85-м километре дороги.

Машина Honda врезалась в бетонное ограждение, перевернулась и загорелась. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей.

Водитель и трое пассажиров были доставлен в больницу, где медики оценили состояние водителя как крайне тяжелое, остальные находились в состоянии средней тяжести. Двоих пострадавших затем отвезли в ереванский медцентр "Эребуни".