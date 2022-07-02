Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области

2 июл. 21:36

Усадьба знаменитого композитора Николая Римского-Корсакова (часть его мемориального музея) горит в деревне Любенск Плюсского района, написал в своем канале в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный", - констатировал он.

По словам Ведерникова, предварительно установлено, что возгорание началось из-за неосторожности строителей, перекрывавших крышу с использованием открытого огня.

Губернатор заверил, что будет сделано все возможное, чтобы восстановить усадьбу, которая представляет собой объект культурного наследия федерального значения.