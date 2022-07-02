Азербайджанские дзюдоисты взяли "золото" на турнире в Румынии

2 июл. 21:15

Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали открытого Европейского турнира по дзюдо среди взрослых, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Победителями турнира сегодня стали Назир Талыбов (60 кг) и Тельман Велиев (73 кг), взявшие верх над всеми своими соперниками.

Рашад Йелькиев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг) и Нариман Мирзоев (73 кг) заняли третьи места.

В открытом Европейском турнире участвуют 62 дзюдоистки и 150 дзюдоистов из 33 стран, в том числе 14 мужчин и три женщины от Азербайджана.