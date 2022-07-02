Израиль заявил о перехвате "вражеских" дронов над Средиземным морем

2 июл. 20:45

Израильские военные перехватили три "вражеских дрона" над Cредиземным морем, такое сообщение распространили ВС страны.

"Перехвачены три вражеских беспилотных летательных аппарата, приближающихся к воздушному пространству Израиля в израильских экономических водах. Перехват был совершен с ракетных кораблей ВМФ", - цитирует его РИА Новости.

В заявлении говорится, что системы наблюдения заметили беспилотники на ранней стадии и перехватили их в самой "подходящей оперативной точке".

Согласно результатам предварительного расследования, БПЛА не несли реальной угрозы на протяжении всего полета.