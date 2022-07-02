Песков: надеемся, что у коллективного запада остался политический разум

2 июл. 20:12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на что рассчитывают в Кремле на фоне многочисленных санкций и агрессивных выпадов запада.

"Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум частично остался еще у коллективного запада. То, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, в этом у меня нет никакого сомнения", - заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

В то же время Песков считает необходимым "не тяготеть к апокалипсису".

Представитель Кремля предложил обсуждать более конструктивные темы.