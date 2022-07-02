Аудитором Счетной палаты Дагестана станет олимпийский чемпион

2 июл. 19:59

Парламент Дагестана согласовал назначение олимпийского чемпиона Магомед-Гасана Абушева аудитором Счетной палаты республики, кандидатура была поддержана единогласным решением депутатов.

Абушеву 62 года, он уроженец села Карабудахкент. В 1980 году стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы по вольной борьбе, на следующий год выиграл "золото" Кубка мира. В 1984 году покинул спорт.

В разные годы работал в Спорткомитете Дагестанской АССР, был главным инженером Дербентской нефтяной базы, заместителем руководителя ГУП "Дагвино". С 2003 по 2013 год был аудитором Счетной палаты Дагестана, и теперь возвращается на эту должность.