"Туту.ру" ведет внутреннее расследование по утечке данных

2 июл. 19:34

Российский сервис "Туту.ру" расследует утечку данных, рассказали в пресс-службе компании.

"В доступе у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела "Автобусы" сервиса "Туту.ру". ... Сейчас компания ведет внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего", - цитирует сообщение ТАСС.

В компании отметили, что сегодня днем зарубежные хакеры атаковали сервис, в результате в ограниченный доступ попала таблица с частью данных о заказах на автобусные билеты, по всей видимости, сделанных через tutu.ru. В файле можно найти фамилии и имена некоторых пассажиров, телефоны и адреса почтовых ящиков. В "Туту.ру" проверяют достоверность данных.