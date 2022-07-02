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Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения совершили поездку в Шушу

Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения совершили поездку в Шушу

Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения сегодня совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.

Им рассказали о городе Шуша и ведущихся в нем работах по реконструкции.

Гости ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, родником "Хан Гызы", а также побывали на центральной площади города, где находятся бюсты выдающихся деятелей искусства - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Ознакомившись с крепостными стенами города Шуша, участники конференции отправились на Джыдыр дюзю.

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