Детский врач из России задержана в аэропорту Анкары

В аэропорту Анкары задержана россиянка, детский врач Елена Гавриленко, направлявшаяся через эту страну транзитом в Молдавию, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, вместе с гражданкой РФ задержали и ее спутницу, также детского врача, с гражданством Молдавии. Мельников уточнил, что женщины направлялись на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию.
"Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства", - цитирует его ТАСС.