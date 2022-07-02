Детский врач из России задержана в аэропорту Анкары

2 июл. 19:15

В аэропорту Анкары задержана россиянка, детский врач Елена Гавриленко, направлявшаяся через эту страну транзитом в Молдавию, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, вместе с гражданкой РФ задержали и ее спутницу, также детского врача, с гражданством Молдавии. Мельников уточнил, что женщины направлялись на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию.

"Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства", - цитирует его ТАСС.