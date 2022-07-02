Стокилограммовую авиабомбу нашли на заброшенных виноградниках под Новороссийском

2 июл. 18:59

Советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на заброшенных виноградниках в новороссийском пригороде Мысхако, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сегодня днем рабочие во время земляных работ в районе заброшенных виноградников пятой бригады нашли предмет, оказавшийся 100-килограммовым снарядом ФАБ-100 - такие применяла советская авиация во время Великой Отечественной войны.

Место находки оцеплено, в радиусе ста метров жилых домов нет. Подана заявка на разминирование.