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Стокилограммовую авиабомбу нашли на заброшенных виноградниках под Новороссийском

Стокилограммовую авиабомбу нашли на заброшенных виноградниках под Новороссийском

Советскую авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на заброшенных виноградниках в новороссийском пригороде Мысхако, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сегодня днем рабочие во время земляных работ в районе заброшенных виноградников пятой бригады нашли предмет, оказавшийся 100-килограммовым снарядом ФАБ-100 - такие применяла советская авиация во время Великой Отечественной войны.

Место находки оцеплено, в радиусе ста метров жилых домов нет. Подана заявка на разминирование.

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