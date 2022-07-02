Президент рассказал о негативном влиянии антироссийских санкций на Кипр

2 июл. 18:43

Антироссийские рестрикции ударили по ряду сфер экономики Кипра, заявил президент республики Никос Анастасиадис в обращении к иностранным инвесторам на церемонии Cyprus International Investments Awards в отеле Parklane в Лимасоле.

По его словам, несколько последних лет были непредсказуемыми и неопределенными на фоне социально-экономических последствий пандемии и произошедшего вслед за событиями на Украине роста цен на энергоносители и инфляции.

"В то же время санкции, которые мы ввели на европейском уровне в отношении России, также оказали негативное воздействие на экономическую деятельность на острове, особенно на туризм, банковское дело и экспорт услуг, с учетом наших связей с Россией в этих областях", - цитирует Анастасиадиса ТАСС.

В то же время глава государства указал, что власти острова сохраняют оптимизм, рассчитывая справиться с этими сложностями посредством разумного управления финансами и экономикой, а также постоянной дифференциации модели развития республики.