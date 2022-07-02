Ливни нанесли ущерб городам и селам Западной Грузии

Сильные ливни и вышедшие из-за них из берегов реки создали проблемы для жителей ряда районов на западе Грузии. Об этом пишут СМИ.
Так, в селах Мартвильского района оказались затоплены дороги и первые этажи домов, а также частично уничтожен урожай, передает Sputnik Грузия.
В городе Зестафони ливни вызвали обрушение дороги и моста, получил повреждения ряд домов.
На курорте Батуми из-за забившейся ливневой канализации были подтоплены подвалы и первые этажи домов.
В ряде регионов уже ведутся восстановительные работы, оценивается ущерб. В других районах эти процессы начнутся после прекращения дождя.
Синоптики обещают, что погода улучшится уже завтра.