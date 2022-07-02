Ливни нанесли ущерб городам и селам Западной Грузии

2 июл. 18:30

Сильные ливни и вышедшие из-за них из берегов реки создали проблемы для жителей ряда районов на западе Грузии. Об этом пишут СМИ.

Так, в селах Мартвильского района оказались затоплены дороги и первые этажи домов, а также частично уничтожен урожай, передает Sputnik Грузия.

В городе Зестафони ливни вызвали обрушение дороги и моста, получил повреждения ряд домов.

На курорте Батуми из-за забившейся ливневой канализации были подтоплены подвалы и первые этажи домов.

В ряде регионов уже ведутся восстановительные работы, оценивается ущерб. В других районах эти процессы начнутся после прекращения дождя.

Синоптики обещают, что погода улучшится уже завтра.