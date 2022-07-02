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Финдиректор Siemens Healthineers рассказал, почему компания не покинет Россию

Финдиректор Siemens Healthineers рассказал, почему компания не покинет Россию

Германский производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers продолжает деятельность в России в соответствии с прежними договоренностями и не собирается уходить из РФ, сообщил финансовый директор компании Йохен Шмитц в интервью Die Welt.

"Нет никаких законных оснований для неисполнения договоров. С этической точки зрения я бы счел подобный шаг (уход из РФ - ред.) сомнительным. Мы должны отказаться лечить детей в России от рака?" - задался вопросом он, напомнив, что они не виноваты в той ситуации, что сложилась на Украине.

Шмитц отметил, что работа Siemens Healthineers в России не нарушает санкции ЕС, поскольку они не распространяются на медуслуги и продукцию для гражданского населения. В то же время, уточнил финансовый директор, часть рестрикций направлена против военных госпиталей, так что компания не взаимодействует с ними.

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