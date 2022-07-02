Министр: поставки российского газа в Италию сократились на 15%

2 июл. 17:43

Россия сократила поставки газа в Италию на 15%, заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.

Он уточнил, что его страна лучше других государств Европы подготовилась к потенциальному прекращению поставок газа из России.

"Для других стран этот процент выше (15% - ред.). Потом, после новости о закрытии на две недели "Северного потока", газа станет еще меньше, поэтому цены вырастут, потому что рынок склонен спекулировать на дефиците, и будет новая борьба за накопление", - цитирует интервью политика телеканалу Sky TG24 "Коммерсантъ".

Чинголани заявил, что с "энергетической точки зрения" положение у Италии лучше, чем у Германии. Министр добавил, что итальянские газохранилища заполнены на 60%, до конца года планируется добиться уровня 90%.

"Но ясно, что у нас будет трудная зима", - констатировал министр.