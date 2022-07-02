Суд принял в производство иск против фонда Сороса в Ереване

2 июл. 17:30

Ереванский суд общей юрисдикции принял в производство иск против фонда "Открытое общество - Армения", который является армянским представительством фонда Джорджа Сороса. Такие данные опубликованы на портале правовой информации Datalex.

Как сообщает Sputnik Армения, иск подали адвокаты Тигран Атанесян и Маргарита Гюлумян 1 июня, они требуют немедленно приостановить работу фонда в Армении.

Дело будет слушаться под председательством судьи Алексея Сукояна, в качестве третьей стороны выступит министерство юстиции.

Адвокаты также считали необходимым применить меры обеспечения иска и запретить работу офшорного офиса Сороса до того, как вердикт начнет действовать. Однако суд это требование отклонил.

Истцы полагают, что работа фонда нарушает статью 34 закона "О фондах": из нее следует, что фонд может быть ликвидирован судом, если его работа ставит под угрозу государственную и общественную безопасность, общественный порядок, здоровье и нравы общества, права и свободы других людей.