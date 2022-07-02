G7 вдруг забыла о климате и решила инвестировать в СПГ

Два года назад правительство Франции попросило крупную энергетическую компанию Engie не спешить с подписанием сделки по доставке СПГ с американским энергетическим гигантом NextDecade. Тогда анонимные источники сообщили Reuters, что правительство посчитало сделку ”идущей вразрез с интересами и целями Франции в сфере защиты окружающей среды”. Теперь Engie внезапно захотела подписать контракт с NextDecade на поставку 1,75 млн тонн сжиженного природного газа - того самого, от которого французское правительство отказалось два года назад. И это только начало, пишет Oil Price.

С тех пор как Россия начала спецоперацию на Украине, ЕС переживает серьезное изменение приоритетов в энергетическом секторе. На этой неделе страны ”Большой семерки” объявили поддержку инвестиций в новое производство СПГ, хотя ранее обещали полностью отказаться от государственного финансирования подобных проектов, а также ископаемого топлива в рамках заявленной цели нулевых выбросов.

”Инвестиции необходимы для преодоления текущего кризиса”, - заявили лидеры семи крупнейших экономик мира. По словам лидеров G7, эта мера временная, и проекты должны соответствовать климатическим целям, чтобы получить поддержку. Однако очевидно, что "семерка" совершила резкий разворот. Недавно на саммите COP26 лидеры той же "Большой семерки" и их друзья из Европы соревновались в том, кто сделает более амбициозное климатическое заявление. Сейчас им важно обеспечить себя нефтью и газом, чтобы продержаться зимой.

Но легче сказать, чем сделать, потому что на создание новых СПГ-мощностей, не говоря уже о необходимости разведки газа и его добычи, нужно время. Взять, к примеру, Германию. Крупнейшая экономика Европейского союза внезапно проявила интерес к СПГ после начала спецоперации, заявив о необходимости строительства импортных терминалов. Но по информации Ассоциации газовой промышленности, планы по созданию как минимум двух СПГ-терминалов к концу года могут так и не осуществиться, поскольку финальные инвестиционные решения по ним еще не были приняты.

Тем временем Германия обсуждает увеличение поставок СПГ, но на этот раз не из США, а из Канады. Канаде еще предстоит построить свой первый экспортный терминал после нескольких неудачных попыток, тем не менее Германия уже обговаривает будущие поставки.

Но осуществление этих СПГ-проектов тоже весьма маловероятно, поскольку защитники окружающей среды в Канаде крайне против новых проектов по ископаемому топливу, и особенно сильна оппозиция в Британской Колумбии, где планируется построить гипотетические терминалы.

У правительств есть способы осуществления проектов, которые они поддерживают, особенно если ситуация в сфере энергетики напряженная, а одобрение необходимо немедленно. Куда больший интерес вызывает вопрос, откуда будет поставляться газ.

И Канада, и США - крупные производители газа, особенно США. Однако в ожидании роста спроса необходимо строительство дополнительных экспортных и импортных терминалов. Между тем инвестирование в новое газовое производство отстает от спроса, что означает, что вновь вспыхнувшая любовь к СПГ, скорее всего, вызовет существенный рост цен на природный газ.

G7 может делать любые заявления, но поддержка инвестиций в новые газовые поставки не может быть ”временной”, то есть длящейся всего несколько лет. Строительство экспортных СПГ-терминалов стоит миллиарды. Их работа должна быть долгосрочной, чтобы мотивировать инвестиционное решение. Как, например, в Катаре, который значительно расширяет свои СПГ-мощности.

Несмотря на то, что лидеры ”Большой семерки” делают вид, что в долгосрочных контрактах нет ничего такого и это всего лишь ”временное” решение, на самом деле, такие проекты имеют огромное значение и представляют собой серьезный компромисс в отношении климатических целей.