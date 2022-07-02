СМИ сообщили о скором визите Джейхуна Байрамова в Иран

2 июл. 17:11

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ближайшие дни совершит визит в Иран по приглашению иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна, сообщает иранское агентство Fars News.

По его данным, в программу визита Байрамова войдут встречи с Абдоллахияном, президентом страны Эбрахимом Раиси и иными официальными лицами, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, по итогам состоявшегося 14 мая телефонного разговора между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана МИД АР сообщил, что Байрамов посетит Тегеран. Сроки визита не уточнялись.