Ростуризм продлевает программу чартеров из Москвы в Чечню

2 июл. 16:59

Стартовавшая в начале июня программа чартерных рейсов из Москвы в Чечню будет продлена, сообщается в Telegram-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По ее словам, за счет субсидии тур обходится дешевле, чем самостоятельная поездка.

"А благодаря удобному расположению аэропорта Грозного, туристы могут посетить сразу несколько регионов Северного Кавказа в рамках одной поездки - мою родную Северную Осетию и Ингушетию", - пояснила Догузова.

Напомним, первый туристический чартерный рейс прилетел в Чечню из Москвы 10 июня.