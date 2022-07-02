БПЛА Bayraktar успешно запустил турецкую ракету с лазерным наведением

2 июл. 16:44

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar AKINCI в рамках испытаний совершил успешный запуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, пишет агентство Anadolu.

БПЛА поднялся в воздух накануне с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг, расположенной на северо-западе Турции. Выйдя на высоту 30 тыс футов, он запустил крылатую ракету с лазерным наведением. Она попала точно в цель условного противника.

Такие боеприпасы, ранее использовавшиеся пилотируемой авиацией, впервые прошли испытания на беспилотниках.

Применявшаяся система наведения - GÖZDE, она также разработана турецкими специалистами (TÜBİTAK SAGE).

В компании отметили, что интеграция турецких боеприпасов в ударные беспилотники продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента.