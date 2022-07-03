Незаконная перевозка мигрантов - большой бизнес в США 

Незаконные перевозчики мигрантов, которых называют койотами, прошли путь от непрофессионалов до организованных преступных сетей, связанных с наркоторговцами, пишет The Wall Street Journal. По информации американских и мексиканских официальных лиц, бизнес по незаконной перевозке мигрантов в США (в том числе и тех 53 человек, которые погибли в фуре в Сан-Антонио), стремительно развивается за счет растущей нелегальной миграции и укрепляющихся связей между перевозчиками и организованной преступностью.

По данным исследования ООН за 2021 год, мигранты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора ежегодно отдают контрабандистам, так "койотам", около $1,7 млрд. На сегодняшний день основные клиенты койотов - граждане Гватемалы. ”Незаконная перевозка выросла до промышленных масштабов. Спрос огромный и продолжает расти. То есть средств для транспортировки нужно всё больше и сами они должны быть больше”, - заявил бывший глава мексиканской разведки Гильермо Вальдес, имея в виду практику размещения мигрантов в фурах.

Незаконные перевозчики прошли путь от непрофессионалов из сельских районов Мексики и Центральной Америки до организованных сетей, поддерживаемых преступными организациями, например, картелями Синалоа и Халиско - главными поставщиками фентанила в США. Местные контрабандисты работают с наркоторговцами, контролирующими маршруты, по которым доставляются мигранты. По словам мексиканских властей, они взимают с перевозчиков огромные пошлины за безопасное пересечение своей территории. ”Перевозчики мигрантов в итоге попадают под контроль наркоторговцев, - говорит бывший глава миграционной службы Мексики Тонатиу Гильен. - За последние два года их сети значительно расширились”.

Из-за рекордного количества мигрантов, пытавшихся попасть в США за последний год и более жесткого пограничного контроля со стороны Америки, цены на перевозку выросли, сделав преступный бизнес еще более привлекательным. Контрабандистам, в свою очередь, приходиться больше платить наркоторговцам, контролирующим большую часть территории Мексики, по которой перемещаются перевозчики.

За последнее десятилетия гондурасские перевозчики в три раза увеличили стоимость своих услуг для мигрантов, желающих попасть в США - с $4 тыс. до $13,5 тыс. за человека. Большая часть этих денег отдается за пересечение территории, контролируемой мексиканскими картелями.

”Незаконная перевозка мигрантов - отдельная статья доходов для картелей”, - говорит Майк Виджил, бывший глава отдела международных операций из американского Управления по борьбе с наркотиками.

По словам Виджила, картели подмяли под себя небольшие группы перевозчиков, организовали и структурировали их. Другие эксперты по миграции, в том числе Эндрю Сели из вашингтонского Института миграционной политики, говорят, что независимых перевозчиков тоже достаточно, хотя они и платят налоги картелям.

Один из основных северных маршрутов проходит вдоль побережья Мексиканского залива. Незаконных перевозчиков на нем контролируют группы, отколовшиеся от картеля Гольфо. По словам некоторых перевозчиков, группы взимают плату за проживание в безопасных домах и пересечение американской границы менее чем за 15 дней, действуя как своего рода туристическое агентство.

Перевозчики говорят, что у них остается менее трети суммы, которую им платят мигранты, а 70% стоимости услуг уходят на покрытие расходов, в частности транспортных и выплаты картелям.

Антонио, "койот" из Гондураса, говорит, что перевозит мигрантов в Лос-Анджелес и Хьюстон на протяжении десятилетий. Он платит мексиканским группам $600 за человека и $3 тыс. за группу из пяти мигрантов - такое количество он обычно ввозит в США за один раз. Когда Антонио вместе с мигрантами приезжает в ”место высадки”, их встречают члены группы, которые просят назвать пароль (зачастую прозвище местного главаря). ”Тех, кто владеет такой информацией, бандиты не трогают: не насилуют и не похищают”, - говорит Антонио.

Часто "койотам" приходится платить нескольким местным боссам по мере продвижения по территории Мексики. Еще одна статья расходов для койотов и мигрантов: взятки сотрудникам мексиканской службы безопасности.

Мигрантов, у которых нет денег, чтобы заплатить "койотам", объединяют в многотысячные караваны в надежде, что за счет численности их не тронут мексиканские банды, а мексиканские власти не будут прибегать к арестам и вымогательствам.

Человек, проработавший койотом более 25 лет, говорит, что такие большие группы привлекают внимание: ”Караваны - это проблема. Из-за них нам сложнее перевозить людей”.

Мигранты из Мексики и Центральной Америки, которым не нужен статус беженцев, зачастую перевозятся через границу, а затем прячутся в тайных домах до дальнейшей транспортировки вглубь страны. Мигранты, обнаруженные в фуре в Сан-Антонио, скорее всего, пересекли Рио-Гранде возле Ларедо в Техасе. Затем их посадили в фуру для отправки на север, говорят американские власти.

”Лучший способ максимизировать прибыль нанимать водителей не на легковых автомобилях, где могут разместиться всего три-четыре мигранта за раз, а на огромных грузовиках, где помещаются до ста человек”, - говорит Крейг Лараби, исполняющий обязанности специального агента отвечающего за отдел расследований Министерства национальной безопасности Сан-Антонио.

В прошлом году администрация Байдена инициировала операцию Sentinel (Часовой) с целью борьбы с незаконными перевозчиками в США и за границей.

В недавнем заявлении Министерство национальной безопасности сообщило об аресте за последние два месяца двух тысяч человек, подозреваемых в незаконной перевозке людей. Однако никаких деталей по поводу того, когда именно и кто был арестован, предоставлено не было. По информации министерства, были конфискованы финансовые активы перевозчиков, организованы рейды на тайные дома, где прячут мигрантов, изъяты автобусы и фуры, использовавшиеся для перевозки.