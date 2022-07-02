Турция не будет спешить с новой спецоперацией в Сирии 

Президент Турции приостановил подготовку к новой операции в Сирии после встречи с американским президентом Джо Байденом на полях саммита НАТО. Как отмечает Middle East Eye, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция повременит с новой военной операцией против вооруженных курдских групп в северной Сирии. Целью операции должны были стать города Таль-Рифат и Манбидж.

”Нет нужды торопиться. Нам это не нужно”, - заявил Эрдоган журналистам, которые сопровождали его в Мадрид, где он встретился с президентом США. ”Мы уже работаем в том районе. Как вам известно, мы ведем операции в северном Ираке и в северной Сирии”, - сказал турецкий лидер, добавив, что Турция начнет новую операцию в Сирии ”в нужное время”. В Анкаре уверены, что Эрдоган использовал сирийский вопрос и ситуацию с расширением НАТО, чтобы добиться процесса в переговорах с Вашингтоном по ряду вопросов, в том числе развертыванию российской системы ПРО С-400, участию в американской программе F-35, а также другим региональным проблемам. В конце мая Эрдоган объявил о планах по началу очередной военной операции в Сирии, с целью очистить сирийские города Таль-Рифат и Манбиж от террористов. Планировалось создать 30-километровую зону безопасности вдоль южной границы Турции.

Четвертая операция

Сообщения об операции появились на фоне усилий Анкары в противодействии Рабочей партии Курдистана в северном Ираке, где Турция надеется положить конец деятельности РПК, перекрыв последний оставшийся наземный коридор между Турцией и Ираком. ”Действия РПК по переброске свежих сил и вооружений из Сирии в Ирак спровоцировали ответ Анкары”, - сказал один из военных источников. Эта операция должна была стать четвертой миссией Турции с 2016 года. Цель - борьба с угрозами, исходящими от ИЛИЛ (запрещена в РФ) и сирийских курдских групп, подконтрольных РПК, а также переселение внутренне перемещенных сирийцев.

Более ранние операции, ”Щит Евфрата” в 2016 году, ”Оливковая ветвь” в 2018 году и ”Источник мира” в 2019 году привели к тому, что Турция и ее сирийские союзники получили контроль над приграничной территорией, ранее управляемой Отрядами народной самообороны (YPG), группой, которая напрямую связана с РПК.

Турция, США и Европейский союз, признают РПК террористической организацией. Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF), ядро которых составляют YPG, по-прежнему контролируют значительные территории северо-восточной Сирии после победоносной кампании против ИГИЛ (запрещена в РФ) с участием курдских боевиков.

Россия, контролирующая воздушное пространство на севере Сирии, последние недели предупреждала Анкару, что новая операция спровоцирует нестабильность в стране. Однако, по словам источников, высокопоставленные российские чиновники, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров, в прошлом месяце не оказывали серьезного давления на представителей Турции. ”Министр не стал напрямую предупреждать нас по поводу новой спецоперации, ограничившись обычными предостережениями”, - сообщил источник.