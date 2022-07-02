Инвесторы из Бахрейна построят санаторий в Железноводске

2 июл. 16:24

Новый санаторий появится в Железноводске благодаря инвесторам из Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне его посетили представители инвестиционной компании из Бахрейна - они намерены вложиться в создание санатория на курорте.

Инвесторы посетили единственный на Кавминводах пятизвездочный санаторий, совершили прогулку по Курортному парку.

Гостей настолько восхитила природа в городе, что они заявили о готовности вести работу над повышением туристического потока, передает "Сайт Ставрополя 1777".