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Инвесторы из Бахрейна построят санаторий в Железноводске

администрация Железноводска

Новый санаторий появится в Железноводске благодаря инвесторам из Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне его посетили представители инвестиционной компании из Бахрейна - они намерены вложиться в создание санатория на курорте.

Инвесторы посетили единственный на Кавминводах пятизвездочный санаторий, совершили прогулку по Курортному парку.

Гостей настолько восхитила природа в городе, что они заявили о готовности вести работу над повышением туристического потока, передает "Сайт Ставрополя 1777".

ФОТО администрация Железноводска
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