Двое рабочих погибли в результате ЧП на фабрике в Жамбылской области

2 июл. 16:09

Пятеро работников оказались в работающих жерновах дробилки на фабрике филиала "Казфосфат" в Жамбылской области, о трагедии сообщают казахстанские СМИ.

По данным телеканала КТК, на месте ЧП погибли 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. Остальные трое рабочих выжили чудом, но получили различные травмы.

Уточняется, что инцидент имел место на дробильно-сортировочной фабрике филиала ТОО "Казфосфат". По предварительным данным, рабочие попали под жернова дробилки в момент, когда она ремонтировалась: оборудование было выключено, но внезапно пришло в действие.