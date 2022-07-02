Умер легендарный создатель Чебурашки Леонид Шварцман

2 июл. 15:35

Советский мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года.

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", - сообщил в субботу шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков, пишет ТАСС.

Шварцман - создатель любимых поколениями Чебурашки и Крокодила Гены, автор мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Дядя Степа - милиционер", "Варежка".

Будущий мультипликатор родился в Минске 30 августа 1920 года, в 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В годы войны жил в эвакуации в Челябинске, где работал токарем и художником-оформителем. Затем переехал в Москву, окончил ВГИК, с 1948 работал на киностудии "Союзмультфильм".