Душанбе примет заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ

2 июл. 15:18

В следующем году в Душанбе состоится 17-е заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ. Решение было принято на 16-м заседании, прошедшем в Санкт-Петербурге с 29 июня по 1 июля.

"Министр юстиции Таджикистан Музаффар Ашуриен избран председателем Совета министров юстиции Содружества Независимых Государств на 2023 год", - информирует Минюст Таджикистана.

В заседании, прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках 10-го Международного юридического форума приняли участие министры юстиции Армении, Узбекистана, Киргизии и замминистра юстиции Беларуси. Мероприятие прошло под председательством министра юстиции России Константина Чуйченко.

Обсуждалась роль министерств юстиции в проведении правовой политики и правовых реформ, а также актуальные вопросы в сфере адвокатуры и повышения качества производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях.